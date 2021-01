Il Napoli valuta uno scambio con il Marsiglia per Milik a gennaio

Il Napoli ha fretta di sistemare Arkadiusz Milik e tra le proposte possibili per trovargli una squadra ci sono Atletico Madrid e Marsiglia, che però non vogliono superare i sei milioni. Come racconta la Gazzetta dello Sport di oggi, l’OM starebbe valutando anche un’altra prospettiva per portare il polacco al Vélodrome: lo scambio con Flo Thauvin. Il francese classe ’93 è in scadenza giugno 2021 e anche questa sarebbe l’ultima possibilità di guadagnare qualcosa da un suo trasferimento. E guadagnarci Milik non sarebbe male per il Marsiglia, ma il Napoli continua a preferire i soldi.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI