Il Napoli segue il classe 2001 Ricci dell’Empoli, ma c’è la concorrenza di due club

Il Napoli a gennaio cerca qualche rinforzo per il futuro che possa crescere e, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe messo gli occhi sul giovane centrocampista classe 2001 Samuele Ricci. Attualmente in forza all’Empoli, ha messo a referto 13 presenze e 2 assist in questa prima parte di campionato. La sua valutazione, secondo transfermarkt è di 7,5 milioni di euro, e la rosea aggiunge come sul giocatore ci sia l’interessa già di diversi club di Serie A, Fiorentina e Milan su tutti. Il Napoli segue con attenzione il profilo, magari anticipando tutti già a gennaio.

