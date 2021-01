Gattuso ha le idee chiare per l’undici anti-Cagliari: c’è un ballottaggio in difesa

La sfida con il Cagliari sarà la prima di questo 2021, in cui il Napoli cercherà di sfruttare tutte le sue carte per tenere viva la lotta nelle zone alte della classifica. Secondo il Corriere dello Sport di oggi, Gattuso avrebbe le idee già abbastanza chiare su chi scenderà in campo contro i sardi. Tra i pali dovrebbe tornare Ospina, con Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Hysaj, ora in vantaggio su Mario Rui e Ghoulam. A centrocampo pronti Bakayoko, Fabian e Zielinski e davanti Lozano, Petagna e Insigne. Gli unici dubbi rimasti sono legati al modulo e dunque alla posizione di Zielinski. I cambi in attacco sono Politano e Llorente, che si giocherà le ultimissime chance in azzurro.

