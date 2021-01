Cagliari, Di Francesco: “Domani ci aspetta la prima di tante battaglie”

L’allenatore del Cagliari, Eusebio Di Francesco, tramite il proprio account Twitter, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul prossimo impegno dei sardi contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Il 2021 è iniziato in campo, qua dove ogni giorno lavoriamo per preparare le nostre battaglie. Domani ci aspetta la prima di tante, ora serve dimostrare quanta voglia abbiamo di far bene. Felice anno nuovo, sperando sia ricco di soddisfazioni per tutti“.