Napoli, il maltempo cancella la storia: crolla l’arco borbonico sul lungomare

Nei giorni scorsi una violenta mareggiata ha colpito il lungomare di Napoli arrecando ingenti danni non solo alla passeggiata ma anche ai ristoranti su Via Partenope. Al maltempo in un primo momento sembrava aver resistito l’antico Arco Borbonico risalente al ‘700 nel borgo di Santa Lucia.

‘O Chiavicone, com’era stato ribattezzato dai napoletani, era da anni abbandonato all’incuria. Negli anni più volte l’arco ha rischiato il crollo viste l’equilibrio precario e le mareggiate degli ultimi tempi. Le burrasche degli ultimi giorni alla fine hanno avuto la melio sulla storia, cancellando un simbolo della città che era lasciato nell’incuranza della generale.