Cagliari, i convocati per la sfida contro il Napoli: out Ounas, ma in attacco si rivede Pavoletti!

Si riparte dopo a sosta natalizia con la Serie A e il Napoli dovrà sfidare il Cagliari alla Sardegna Arena. Alla vigilia del match Eusebio Di Francesco, ha diramato la lista ufficiale dei calciatori scelti per provare a battere la squadra di Gattuso.

Tra i convocati ritorna Pavoletti ma non si vede l’ex Napoli Ounas a causa di un problema fisico. Stop, come già era previsto, anche per Godin e Rog. Il primo per un affaticamento al soleo della gamba sinistra mentre il secondo, altro ex Napoli, ha terminato la stagione a causa della lesione del crociato anteriore al ginocchio sinistro.

Ecco la lista completa:

Portieri: Aresti, Cragno, Vicario;

Difensori: Tripaldelli, Pinna, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Zappa, Boccia, Walukiewicz, Carboni;

Centrocampisti: Marin, Caligara, Nandez, Oliva;

Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Tramonti, Pereiro, Cerri, Pavoletti, Sottil, Contini.