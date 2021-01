Fiorentina, Prandelli su Callejon: “È un problema lasciarlo in panchina”

L’allenatore viola, Cesare Prandelli, ha rilasciato un’intervista alla vigilia di Fiorentina-Bologna, nella quale è tornato a parlare della questione Callejon. L’ex Napoli infatti non sta attraversando un buon periodo a Firenze e sembra possa lasciare la viola dopo appena sei mesi. Ecco quanto evidenziato:

“È una vicenda delicata. Callejon negli ultimi anni ha dimostrato tecnica, qualità e tempi di gioco, in oltre è un maestro nello smarcarsi. Ora è un po’ penalizzato a causa del modulo che abbiamo adottato. Per me questo è un problema molto profondo anche dal punto di vista umano, perché José è talmente serio che lasciarlo in panchina diventa difficile”.