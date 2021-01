Alvino: “Osimhen non ha ucciso nessuno! Nel video dei festeggiamenti era imbarazzato”

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli parlando del caso Osimhen e della sua positività al Coronavirus. Ecco le sue dichiarazioni:

“Faccio una premessa: il ragazzo ha sbagliato, per carità. Ma ho visto e letto un accanimento come se Osimhen fosse diventato un serial killer da mandare all’ergastolo. Non voglio creare attenuanti, ma non era in un locale a luci rosse o in un night club. Era a festeggiare il suo compleanno, era una festa a sorpresa e lui non ne sapeva nulla. Osimhen era imbarazzato, si vede dal video, e i soldi da lanciare è un gesto di fortuna nigeriano, mi sono informato. Per me conta solo la salute del calciatore. Chi di noi a 20 anni non ha fatto errori? Non sappiamo neanche se in Nigeria la mascherina sia obbligatoria”.