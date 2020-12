Torino, chiesto Lobotka in prestito al Napoli: la risposta degli azzurri

Lavoro sul mercato in uscita per il Napoli che sta cercando di vendere le sue pedine in eccesso. Il Torino, però, come scrive il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, è molto interessato a Stanislav Lobotka, mediano slovacco del Napoli. I granata hanno chiesto informazioni sul giocatore per capire se ci sono i margini per il prestito. Il Napoli però ha risposto con un secco no a quest’opzione, aprendo soltanto ad una cessione a titolo definitivo per un’offerta irrinunciabile.

