Napoli al lavoro per il riscatto di Bakayoko: Gattuso punta su di lui ma ci sono due nodi da sciogliere

Il Napoli, ma soprattutto Gennaro Gattuso, sono convinti a puntare sulla permanenza di Tiemoué Bakayoko dopo i primi ottimi mesi in maglia azzurra. Il Mattino di oggi scrive che gli azzurri vorrebbero riscattarlo dal Chelsea, ma i nodi per la trattativa sono due e forse non così semplici da sciogliere. I blues chiedono 15 milioni per cederlo a titolo definitivo mentre De Laurentiis non sarebbe disposto a spenderne più di 10. Questo però è il più risolvibile dei problemi, il vero ostacolo è l’ingaggio. Bakayoko guadagna 3,5 milioni di euro all’anno, ma il Napoli gliene versa solo 2, coi restanti pagati dal Chelsea. Su questo ci sarà bisogno di trattare con Federico Pastorello, il suo agente, per cercare di semplificare il tutto.

