Lunedì si aprirà il mercato, ma sarà anche il giorno del ritorno a Castel Volturno di Dries Mertens. Ancora sofferente per il problema alla caviglia, il belga sarà costretto a saltare sicuramente ancora un paio di gare. Appena tornerà si valuteranno le sue condizioni, ma contro Cagliari e Spezia non ci sarà, come scrive il Corriere del Mezzogiorno

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI