Tra i tanti indisponibili per la trasferta di domenica contro il Cagliari, c’è anche il nome di Kalidou Koulibaly. Il difensore sta risolvendo un problema muscolare, ma la sua presenza contro i sardi è esclusa. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Rino Gattuso non vuole accelerare i tempi di recupero visto i tanti incontri ravvicinati e la Supercoppa italiana il 20 gennaio e Reggio Emilia contro la Juve.

