L’amico di Osimhen: “Victor è pronto, può rientrare in campo anche contro il Cagliari”

Alla radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di ‘Radio Goal’ è intervenuto l’amico giornalista di Victor Osimhen, Omar Akatugba. Ecco quanto evidenziato:

“Domani Victor farà finalmente rientro in Italia. Osimhen è pronto per tornare in campo, l’infortunio è stato più duro del previsto. Ieri per la prima volta l’ho visto felice. È pronto. Può essere in campo già anche contro il Cagliari“.

“Il problema di Gattuso all’occhio? Mi dispiace per il suo infortunio anche perché siamo molto amici e poi il mister è stato fondamentale per l’integrazione di Victor all’interno della squadra”.

Infine, conclude così: “Come attaccante il suo scopo è quello di far gol e anche per il suo stipendio importante, visto che è il calciatore più pagato dell’Africa, vuole aiutare la squadra ma i suoi gol sono anche i frutti del lavoro degli altri compagni di squadra”.