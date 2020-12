Nainggolan torna al Cagliari, è già sbarcato in Sardegna ma non potrà giocare contro il Napoli: il motivo

Primo importante colpo di calciomercato in Serie A, a metterlo a segno è il Cagliari che ha definito l’acquisto in prestito secco di Radja Nainggolan che arriva dall’Inter. Il calciatore proprio pochi minuti fa è sbarcato in Sardegna, dove ha già fatto qualche foto con i tifosi rossoblu.

Nonostante l’acquisto sia stato ormai concluso, Nainggolan non potrà scendere in campo nel prossimo match di campionato del Cagliari contro il Napoli.

Il motivo? Semplicemente di natura tempistica. La gara è in programma per domenica 3 gennaio, mentre il calciomercato invernale – ufficialmente – sarà aperto dal 4 gennaio.