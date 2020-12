SKY – Infortunio Koulibaly: il difensore accorcia i tempi di recupero

Sono appena arrivati gli ultimi aggiornamenti riguardo l’infortunio di Kalidou Koulibaly, il difensore senegalese lavora duramente per tornare a disposizione di Gattuso quanto prima nel 2021.

Stando alle ultime notizie riportate da “Sky Sport“, il rientro in campo del difensore azzurro era previsto per il 17 gennaio, ma pare dagli ultimi aggiornamenti che il numero 26, possa recuperare anche prima. Secondo la tv satellitare, Koulibaly potrebbe tornare in campo con una settimana d’anticipo e quindi essere a disposizione già il 10 gennaio contro l’Udinese.