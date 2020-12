Possibile svolta sul futuro di Milik, spunta un’ipotesi interessante per l’attaccante

Calciomercato Napoli – Il Napoli è stato chiaro, Arek Milik è fuori rosa e non verrà ceduto per una cifra inferiore ai 18 milioni di euro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport però, nessun club è disposto, ad oggi, ad investire una cifra simile per l’attaccante polacco, che è in scadenza tra sei mesi.

Per questo motivo spunta una clamorosa ipotesi per il futuro dell’attaccante. L’ipotesi è quella di un prestito a gennaio, previo rinnovo di contratto con gli azzurri. Una soluzione temporanea, è chiaro, per evitare che il Napoli perda l’attaccante a zero e che lo stesso bomber polacco perda il treno che porta agli Europei. I club interessati sono diversi: dalla Fiorentina in Italia a Newcastle, Tottenham e West Ham in Inghilterra, fino all’Atletico Madrid in Spagna.