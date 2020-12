Napoli, congelata la cessione di Llorente per il momento: lo spagnolo potrebbe restare

In pochi giorni potrebbe cambiare totalmente il destino di Fernando Llorente. Fino a poche settimane fa il divorzio tra lo spagnolo e il Napoli sembrava ormai sicuro, ma l’emergenza in attacco potrebbe rimescolare le carte. Infatti, come scrive il Corriere dello Sport, gli infortuni prolungati di Mertens e Osimhen fanno scalare Llorente nelle gerarchie azzurre, dandogli più possibilità di tornare in campo. Juventus e Sampdoria avevano pensato con insistenza a lui, ma ora cambiano di netto le cose.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI