Mertens, recupero imminente: le condizioni del belga

Gattuso e il Napoli sperano di recuperare i propri attaccanti. Con Osimhen prossimo al rientro a Napoli per velocizzare il recupero, ecco che anche per Dries Mertens ci sono novità. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il belga si sta curando dalla distorsione alla caviglia e dovrebbe tornare disponibile dalla prossima settimana. Mertens si è curato ad Anversa in una clinica e ora proverà a tornare a pieno regime nei prossimi giorni.

