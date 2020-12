Infortunio Osimhen: domani torna a Napoli per nuovi esami strumentali ma c’è la data del rientro in campo

Quello che sembrava essere un problema di poco conto alla spalla, è diventato un lunghissimo stop per Victor Osimhen. La buona notizia per lui e per il Napoli è che si sta avvicinando la parola “fine”. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’attaccante nigeriano dovrebbe rientrare a Napoli nella giornata di domani, dove incontrerà lo staff medico per fare il punto della situazione. Il gioiello azzurro dovrà sottoporsi a nuovi esami strumentali per valutare la sua completa guarigione. L’impressione è che Osimhen debba stare fuori ancora dieci giorni circa e poter tornare tra i disponibili per la trasferta con l’Udinese il 10 gennaio.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI