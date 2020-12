Il Napoli cerca rinforzi anche sugli esterni: due nomi per gennaio per svoltare il mercato

Il Napoli a gennaio vuole provare a rinforzare ulteriormente la rosa e sul taccuino ci sono giocatori di qualità finiti ai margini della rosa delle altre squadre. Come scrive il Corriere dello Sport, se per la difesa i candidati sono Emerson Palmieri e Junior Firpo, ecco che gli azzurri puntano forte anche sulle ali. Florian Thauvin, in scadenza con l’OM piace molto ma c’è concorrenza, mentre Jeremie Boga è il prediletto dal Napoli. Le differenze di prezzo sono evidenti, visto che il prezzo del francese potrebbe essere stracciato mentre per Boga sarebbe necessario un investimento consistente.

