CALCIOMERCATO NAPOLI – Nel corso della giornata odierna, è intervenuto il collega RAI ed esperto di calciomercato Ciro Venerato.

News Napoli Calcio: il punto sulla situazione esterni

Hysaj

“Per Hysaj, l’interesse più concreto è quello della Roma, ma solo per prenderlo a parametro zero a fine stagione. Su di lui c’è anche lo Spartak Mosca ma quella più gradita al giocatore, sarebbe la destinazione italiana. Ci sono buoni rapporti tra Giuffredi – l’agente ndr – e la dirigenza capitolina.

In cima alla lista di Giuntoli, per gli esterni, se dovesse uscire Ghoulam c’è Emerson Palmieri. Conosce come gioca Insigne in quanto gioca con lui in Nazionale, ed è abituato a palcoscenici importanti. Il problema per il suo approdo è quello legato a Ghoulam.

Per l’algerino non ci sono e non ci saranno club importanti, gli eventuali club interessati a lui non sarebbero di gradimento del giocatore e nemmeno della società. I giocatori però a volte sono meno importanti in campo a differenza di quanto lo siano nello spogliatoio e quando si valuta l’addio di qualcuno la società deve pensare anche all’impatto che ha nello spogliatoio quest’ultimo.

Malcuit e Pavoletti sono piste che il Benevento sta seguendo. Per Pavoletti ci sono contatti, quali non ci sono per Kevin Malcuit“.