De Zerbi: “Io al Napoli? Città bellissima ma c’è già un grande come Gattuso”

Intervistato da Sportitalia, Roberto De Zerbi ha parlato del suo rapporto con una piazza che lo ha visto protagonista anche da calciatore, il Napoli, aggiungendo parole di stima nei confronti di Rino Gattuso:

LA STIMA PER GATTUSO – “Un giorno sulla panchina del Napoli? Per ora penso solo al Sassuolo. Devo dire che quella di Napoli è una piazza molto calda, bellissima e che mi è rimasta nel cuore, non posso non avere un bellissimo ricordo, sono stato bene lì. Mi sono legato agli azzurri come a tutte le altre società in cui ho militato. Ma oggi la squadra è guidata da un grande allenatore come Gennaro Gattuso. Ho un ottimo rapporto con lui, penso che sia una bellissima persona oltre che un validissimo professionista. Non posso che augurare il meglio a lui e al suo Napoli”