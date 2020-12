CdS – Serie A vicina alla creazione di una nuova media company per i diritti tv: ADL tra i promotori del progetto!

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, la task force voluta dall’assemblea della Lega Serie A stringe i tempi per l’entrata dei fondi di investimento nel sistema calcio. Tra i sei uomini principali che pianificano le mosse per guidare il calcio nel futuro è presente anche il patron azzurro Aurelio De Laurentiis, insieme a lui: Agnelli (Juventus), Campoccia (Udinese), Fenucci (Bologna), Fienga (Roma) e De Siervo (Ad Lega Serie A). Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Con gli 1,7 miliardi messi sul piatto dalla cordata Cvc-Advent-Fsi si creerà una media company per distribuire e cedere a una pluralità di piattaforme i diritti tv del Campionato, ma anche per realizzare highlights, sintesi, interviste, prodotti per il web e serie tv, fino ad esplorare nuovi strumenti finalizzati alla valorizzazione del brand”.

“Nella giornata di ieri i sei dirigenti hanno sezionato le 1000 pagine dell’accordo, aggiungendo commi e modificando clausole. La firma sul corposo fascicolo è prevista entro la fine di gennaio, i più ottimisti sperano già dopo l’epifania”.