DALLA SPAGNA – Milik ha detto sì all’Atletico Madrid, tutto dipende da De Laurentiis

Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di As, Arek Milik avrebbe dato l’ok per il trasferimento all’Atletico Madrid. I colchoneros avrebbero individuato il polacco come il sostituto perfetto per sopperire all’addio di Diego Costa, svincolatosi ufficialmente oggi dalla società.

Al momento, però, il tutto deve passare per Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro infatti, non scende dalla sua richiesta di 15 milioni di euro per far partire l’attaccante polacco. La speranza degli spagnoli è che possa convincersi ad accettare un’offerta da 8-10 milioni di euro, magari con delle clausole comprese.