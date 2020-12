UFFICIALE – Calciomercato, cambia la regola: i calciatori potranno giocare con tre squadre diverse nell’arco della stagione

Arriva un’importante novità per il calciomercato e la stagione in corso 2020/2021. Il notevole cambiamento riguarderà il cambio della regola per il trasferimento dei calciatori, che ora potranno tesserarsi per tre club diversi nel corso della stessa stagione.

Infatti, l’AssoCalciatori attraverso un comunicato ufficiale ha informato che:

“Preso atto di una precedente circolare FIFA (n° 1720/11.6.2020), la FIGC ha disposto che, per la stagione 2020/2021, un giocatore ‘professionista’ o ‘giovane di serie’ possa tesserarsi, a titolo definitivo o a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società e disputare gare ufficiali per tre società“.

“Pertanto, rispetto a quanto normalmente consentito dalle NOIF, le squadre con le quali ‘professionisti’ e ‘giovani di serie’ potranno scendere in campo passano, per la stagione in corso, da due a tre”.