Messi: “Non so se andrò via da Barcellona, ma spero di far parte del club anche quando mi sarò ritirato”

A La Sexta Leo Messi ha rilasciato un’intervista nella quale ha raccontato come si sente attualmente dopo aver trascorso un’estate a dir poco rocambolesca e, inoltre, ha aggiunto delle parole sul Barcellona e sul suo futuro. Ecco quanto riportato:

“Dopo quello che ho passato in estate la verità è che oggi sto bene. È ver che ho passato un periodo molto brutto, prima dell’estate per come è finita la stagione, poi è arrivato quello che è successo in estate, il burofax e tutto il resto, ma oggi mi sento bene e voglio lottare seriamente per quello che abbiamo davanti. Sono emozionato, sono consapevole che la società non se la stia vivendo bene a livello di club e di squadra e tutto ciò che circonda il Barcellona non è facile, ma non sto nella pelle”.

“Cosa provi per la maglia blaugrana? Tutto, l’ho sempre detto, il Barcellona è la mia vita. Sono qui da quando avevo 13 anni. Sono cresciuto sia nel club che in città. Vivo da più tempo a Barcellona che in Argentina Qui mi hanno insegnato tutto, sono cresciuto e il club mi ha formato come calciatore ma anche come persona, mi ha dato tutto e io ho sempre dato tutto me stesso per il Barça, ho un rapporto d’amore perché è quello che ho vissuto da quando sono arrivato qui, l’amore che ho verso la città, il club e tutto quello che comprende il Barcellona, in più anche i miei figli sono nati qui”.

Poi, conclude parlando del suo futuro: “Non so se andrò via da Barcellona, ne parlerò a fine stagione. Spero di far parte del Barça come club anche quando mi ritirerò da calciatore. Ho sempre pensato di divertirmi e di vivere negli Stati Uniti, di disputare quel Campionato. Non so se accadrà”.