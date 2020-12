Mario Vuskovic è l’ultimo talento entrato nell’orbita del Napoli. Il club partenopeo è da sempre attento alle dinamiche di calciomercato, con il d.s. Cristiano Giuntoli e tutto lo scounting azzurro alla costante ricerca di talenti da immettere in rosa.

All’Hajduk Spalato dal 2016, Vuskovic (classe ‘2001, ndr) è già attenzionato dai maggiori club europei. Non a caso la rivista The Guardian l’aveva inserito nel 2018 nella lista dei 60 giovani talenti del calcio mondiale.

Chi è Mario Vuskovic, la carriera all’Hajduk Spalato

Il talento croato classe 2001 è nativo proprio di Spalato, la città della sua squadra, l’Hajduk. Inizia la carriera nell’RNK Spalato, la seconda squadra della città. In patria, Vuskovic viene già considerato il futuro della Nazionale. Chi lo conosce bene ne tesse le lodi, paragonandolo all’ex difensore della Juventus, Igor Tudor.

Ruolo e caratteristiche

Vuskovic è un difensore centrale con una fisicità e una maturità fuori dal comune per essere un calciatore classe ‘2001. Bravo tecnicamente, forte nel gioco aereo e nei duelli individuali corpo a corpo. Ad aiutarlo anche la struttura fisica, in particolare spicca grazie ai suoi 189 centimetri di altezza. Come detto si tratta si un calciatore già pronto dal punto di vista tattico, in grado di giocare sia in una difesa a quattro, ma anche a tre dove si destreggia al centro o a destra.

In questa stagione ha collezionato dieci presenze da titolare, tante se consideriamo si tratta di un ragazzo che soltanto a novembre ha compiuto 19 anni. Con l’Hajduk Spalato gioca comunque regolarmente da titolare già dalla passata stagione. Bravo nel gioco aereo: quest’anno ha anche realizzato una rete in campionato.

Il Napoli vuole Vuskovic: prima offerta all’Hajduk Spalato

Il Napoli, come detto, starebbe seguendo da vicino Vuskovic. Tanto da essere convinto a puntare su di lui fin da gennaio per strapparlo alla concorrenza. Secondo quanto riportato dai colleghi di tuttomercatoweb.com, i partenopei avrebbero già presentato un’offerta da 3,5 milioni di euro all’Hajduk Spalato per anticipare la concorrenza. L’impressione, però, è che per portare via Vuskovic servirà uno sforzo superiore a quello per ora proposto dal Napoli.