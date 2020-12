Il Sole 24 Ore – Tegola in Serie A: una circolare odierna dell’Agenzia delle Entrate ha bloccato il decreto crescita!

Marco Bellinazzo, giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore, ha rilasciato su Twitter una notizia riguardante il decreto crescita. Tale decreto serviva a rilancere la Serie A dal punto di vista economico.

Una circolare odierna dell’Agenzia delle Entrate bloccherebbe, di fatto, gli effetti del decreto atteso dalla Serie A. Tale decreto permetterebbe alle società agevolazioni sulla compravendita dei calciatori, si parla del 50% di sconto fiscale.

Questo quanto riportato da Bellinazzo su Twitter: “Tegola su @SerieA non per colpa della Lega. Una circolare odierna delle Entrate blocca gli effetti del decreto crescita (sconto fiscale del 50%) per i calciatori fino all’emanazione del decreto attuativo atteso da un anno e mezzo. Il Govervo avrà la forza di emanarlo?“.

