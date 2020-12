Summit tra Napoli e Juve: incontro a Firenze tra ADL ed Andrea Agnelli

Secondo il portale Football Italia, nelle prossime ora ci sarà un incontro tra Aurelio De Laurentiis ed Andrea Agnelli. I presidenti di Napoli e Juve si rincontreranno dopo le polemiche scaturite dalla vittoria assegnata a tavolino ai bianconeri contro il Napoli. Il CONI alla fine ha deciso che la partita si rigiocherà. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis si incontreranno oggi a Firenze, per la prima volta dopo la sentenza Coni. I presidenti della Juventus e del Napoli si incontreranno oggi in un hotel nel centro di Firenze. Il motivo dell’incontro potrebbe anche essere legato ai trasferimenti in quanto la Vecchia Signora è interessata sia ai due attaccanti del Napoli, Arek Milik e Fernando Llorente”.

“Il contratto dell’attaccante polacco scadrà a giugno, ma il Napoli è pronto a cederlo solo per 15-18 milioni di euro a gennaio. Anche il contratto di Llorente scade a fine stagione e la Juventus potrebbe ingaggiare lo spagnolo nella finestra di mercato di gennaio se il Napoli risolvesse anticipatamente il suo contratto”.