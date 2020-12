Rientro Koulibaly: le condizioni del difensore sono ancora da verificare, difficilissimo vederlo in campo contro il Cagliari

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è dovuto uscire anzitempo nella sfida di campionato tra gli azzurri e la Lazio. Il 26 partenopeo ha accusato un infortunio muscolare ed è stato quindi costretto ad abbandonare il terreno di gioco.

Secondo quanto riferito dai colleghi de Il Mattino, in settimana verranno verificate le sue condizioni, dopo aver già saltato l’ultimo match del 2020 in casa contro il Torino, Koulibaly difficilmente sarà recuperato per la prima partita del nuovo anno contro il Cagliari. Il rientro del difensore senegalese sembra essere previsto per le gare successive, tutto dipenderà dagli aggiornamenti in seguito al suo infortunio.