Alvino: “Fare un paragone con Sarri mi sembra insensato, poi per quanto riguarda le prestazioni attuali miglioreranno nel tempo”

Il giornalista, Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, nella quale ha commentato le recenti prestazioni degli azzurri. Ecco quanto evidenziato:

“Ci sono persone che rimpiangono il calcio di Maurizio Sarri? Non mi sembra giusto: quel calcio è irripetibile, e la stessa cosa vale per lo stesso Sarri. Nella sfida col Torino, ammettiamolo, ci siamo annoiati. Sono venuti fuori problemi evidenti, palesi, anche riguardanti la tattica; ma non è un motivo valido per fare riferimento ad altri allenatori: non è giusto ed è anche insensato”.

Poi, aggiunge: “Rino Gattuso ha appena quarantacinque anni: è un allenatore giovane e col tempo farà esperienza, strada facendo. Qualche sbaglio è stato fatto, come può essere fatto da chiunque in ogni ambito. Non dobbiamo avere fretta: nel tempo, fidatevi, miglioreremo. La Real Sociedad ci ha battuto sul piano tattico, mentre alla Lazio gli abbiamo regalato noi i tre punti. Poi nel resto non ho notato altre superiorità, sinceramente”.