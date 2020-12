Ceccarini: “Torna di moda il nome di Emerson Palmieri per il Napoli”

Niccolò Ceccarini, noto giornalista esperto di mercato, ha fatto il punto sul mercato di gennaio prossimo all’apertura e sul valzer di acquisti e cessioni che potrebbe scatenarsi nei prossimi giorni. Tra i tanti nomi fatti, ce n’è anche uno che torna di moda per il Napoli, ovvero Emerson Palmieri, esterno sinistro di difesa in uscita dal Chelsea. “Conte gradirebbe un’alternativa a Young nell’Inter, e il preferito sarebbe Marcos Alonso, con la concorrenza dell’Atletico Madrid. Torna di moda anche Emerson Palmieri su cui c’è anche il Napoli. Il Chelsea potrebbe anche valutare una sua cessione, ma solo a titolo definitivo“, scrive Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.

