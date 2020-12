Una poltrona per due: la porta azzurra tra presente e futuro

Nel corso di queste feste natalizie, oltre ai regali e al recupero di energie fisiche e mentali, è tempo di bilanci in casa Napoli. La prima considerazione, vuoi per la posizione in campo, riguarda senza dubbio la porta. I pali azzurri nel corso del 2020 non hanno avuto un padrone, a differenza di quanto accade nella maggior parte dei club. Il Napoli ha senza dubbio la fortuna di avere due ottimi portieri, ma è realmente una fortuna?

David Ospina ed Alex Meret sono certamente due portieri di ottimo livello, sebbene completamente diversi come caratteristiche. Più carismatico con la difesa e bravo con i piedi il primo, probabilmente superiore sul piano delle “parate pure” il secondo. Un’altra sostanziale differenza è anagrafica: Ospina ha molta esperienza, Meret è ancora giovane ed ha dalla sua almeno altri dieci anni di carriera.

Chi è il primo portiere del Napoli?

Non esiste una risposta a questa domanda. I due estremi difensori vengono alternati da Gattuso in maniera pressoché matematica. Nonostante ciò, la sensazione comune è che il tecnico del Napoli preferisca Ospina proprio per la sua grande abilità in fase di impostazione. Nonostante ciò però, il portiere italiano sta migliorando molto da quel punto di vista, provando a mettere sempre in difficoltà il mister azzurro. Meno netta nell’era Ancelotti, quest’alternanza contraddistingue i due dal loro arrivo a Napoli. Entrambi hanno vestito la casacca azzurra nell’estate del 2018, con il colombiano arrivato leggermente dopo, chiamato a sopperire all’assenza per infortunio del portiere ex Udinese e SPAL.

Dal momento del loro arrivo, la porta azzurra è stata una poltrona per due. Perchè i due portieri sono in ottimi rapporti, vige una sana competizione tra compagni di squadra e quant’altro, ma in campo ci va uno solo. I numeri non mentono, dal loro arrivo a Napoli i due sono stati utilizzati quasi allo stesso modo: 57 presenze per Ospina, 59 per Meret. La sensazione è che questo trend sia destinato a rimanere immutato almeno fino al termine di questa stagione, quando uno dei due potrebbe fare spazio all’altro. Ma non è da escludere un’altra stagione di alternanza, prima della consacrazione definitiva di Alex Meret a portiere titolare del Napoli.

NICOLAS IANNONE