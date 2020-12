Tacchinardi punge: “Mi ha stupito il silenzio delle altre società sul caso Juve-Napoli. Non si sono comportati a dovere”

Nella giornata di ieri, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Di seguito le sue parole:

“Se la Asl non ti fa partire perché sei così a rischio, nessuno deve andarsene a casa sua ma devi metterti in una bolla. I giocatori del Napoli invece in quella occasione tornarono a casa. In questa vicenda, sinceramente, ha stupito il silenzio delle altre società”.