Napoli, il regalo che vorrei

È tempo di Natale, di pensieri, riflessioni, affetto e regali. E al Napoli di riflessioni ne staranno facendo tante. Perché nell’ultimo periodo agli azzurri è sembrato mancare quel qualcosa capace di avvicinare i partenopei alla lotta scudetto. La grinta? La concentrazione? La continuità fisica? Sono tanti gli aspetti che hanno negativamente caratterizzato le ultime due settimane del Napoli.

Uno in particolare: le condizioni di salute di Rino Gattuso. Inevitabilmente la situazione non facile che sta attraversando il tecnico calabrese ha influenzato le ultime gare dei partenopei che dopo la sconfitta immeritata contro l’Inter sono parsi in netta difficoltà con Lazio e Torino. Certo, non è soltanto un problema di distrazione. Perché sarebbe da irresponsabili lasciar perdere la concentrazione totalmente per un fattore “esterno” che Gattuso sta affrontando e combattendo come al suo solito.

Perché gli azzurri sono anche parsi stanchi dal punto di vista fisico e delle idee. E questo potrebbe essere dovuto al fatto che ci sono molti calciatori che hanno riposato poco e nulla. Di Lorenzo ad esempio ha giocato quasi tutte le partite in questa stagione e il suo rendimento è calato nettamente quest’anno, forse proprio perché non ha modo di rifiatare, giocando ogni tre giorni.

Ce ne sarebbero anche altri da nominare e ciò fa capire che il Napoli, considerando anche gli infortuni che sono capitati, non ha forse una rosa competitiva quanto lunga. Le riserve potrebbero non essere considerate all’altezza da Gattuso che sembra fidarsi esclusivamente di 16/17 giocatori su tutti. Certo il tecnico ha provato a dare fiducia a tanti ma non sempre questa è stata ripagata.

Così il Napoli potrebbe intervenire sul mercato a gennaio. C’è un ruolo che potrebbe rinforzare ulteriormente la rosa azzurra se dovesse arrivare qualcuno: il terzino sinistro. Per farlo, però, il Napoli deve prima cedere qualcuno e pare anche difficile pensare che un giocatore come Ghoulam, ad esempio, possa lasciare i partenopei in questo momento, così come Hysaj, in scadenza di contratto, e Mario Rui. Potrebbe servire anche un altro esterno d’attacco a Gattuso, perché si è visto che tra infortuni e altro, gli azzurri potrebbero aver bisogno in determinati momenti della stagione di una certa abbondanza, in ogni reparto.