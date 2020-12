Napoli, ripresa fissata per il 29 dicembre: 5 giorni di sosta in attesa di Mertens e Osimhen

Finisce il 2020 in campo per il Napoli, dopo un pareggio in extremis con il Torino in una partita di evidente difficoltà fisica per la squadra. Lo ha anche ammesso Gennaro Gattuso, che dopo la partita ha dichiarato: “Siamo arrivati scarichi, mancano giocatori importanti, bisogna sempre inventarsi qualcosa, ci teniamo stretti questo punto”. Una stanchezza tutto sommato logica dopo quattro mesi di ritmi forsennati, tra campionato e coppa. Ora, come scrive La Repubblica, gli azzurri potranno ricaricare le batterie. Il 29 dicembre si riprenderanno gli allenamenti al Maradona, dopo un primo ciclo di tamponi: Gattuso passerà qualche giorno in famiglia, mentre ci saranno i rientri di Osimhen e Mertens dal Belgio. Una pausa natalizia che fa bene a tutti, soprattutto in ottica recuperi.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI