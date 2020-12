Cutrone-Napoli: perché si può

“Cutrone molto vicino al Napoli”. È questa la notizia lanciata dall’edizione ordierna del quotidiano La Nazione. L’andamento del mercato dei viola sarà sicuramente influenzato dalle prossime due partite, ma per ora c’è una certezza: Cutrone è in uscita e molto probabilmente andrà al Napoli. Di seguito quanto riportato dalla nota testata giornalistica fiorentina:

“In casa viola sono quattro i giocatori in rosa che saranno al centro di trattative in uscita. Il nome più “pesante” è quello di Cutrone ormai a un passo dall’addio (con il benestare del Wolverhampton). Piace a Bologna e Parma, ma la mossa giusta starebbe per farla il Napoli che in caso di doppio addio a Milik e Llorente punterebbe sull’ex Milan per ricompletare il reparto. Cutrone sponda per Milik? La situazione reale non dice questo con il polacco ormai destinato ad altri lidi. Magari il discorso può essere diverso davanti a Llorente che però è già in trattativa con la Samp”.

Cutrone-Napoli: a che condizione?

Cutrone Napoli non è fantascienza. Inoltre La Nazione riferisce che arrivano indicazioni per le quali Llorente, in uscita da Napoli, non rientra nei piani, mentre rientrerebbe Milik, ma dopo il no estivo difficile che ci siano i presupposti per un cambio di umore. Essendo molto probabile l’addio di entrambi, l’arrivo di Cutrone potrebbe rivelarsi la mossa giusta (e necessaria) per completare il pacchetto offensivo azzurro.

L’appuntamento per il primo vero vertice di mercato viola sarà dopo la Befana: a quel punto Prandelli e dirigenti faranno il punto su tutta la situazione, considerando che la rosa è composta da una trentina di giocatori. Il calciatore piace molto a Gattuso che ha avuto modo di allenarlo ai tempi del Milan. Si attendono ulteriori conferme o meno su tale indiscrezione di mercato.

Patrick Cutrone: scheda tecnica

Dotato di un fisico potente, l’ex rossonero si distingue per la sua velocità nel breve e negli scatti, è dotato di buona forza esplosiva e di discreta progressione. Si mostra poi molto abile nell’anticipazione dei movimenti e dispone di ottima elevazione nel gioco aereo. Nonostante la stazza da ariete, è dotato di ottima tecnica individuale, non disdegna i dribbling ed i tiri dalla distanza.

Si tratta di un attaccante polifunzionale, che si adatta molto bene ai vari sistemi di gioco. Dotato di un fisico imponente nasce prima punta, ma può giocare anche nel ruolo di esterno offensivo destro nel 4-3-3, nell’arco della stagione ha alternato con successo entrambi i ruoli.