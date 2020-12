La Juventus sull’ex Napoli Pavoletti come vice Morata, anche Llorente sulla lista

La Juventus sta pensando, per la prossima sessione di calciomercato, di completare il proprio reparto offensivo con l’acquisto di un altro attaccante. Infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i bianconeri potrebbero formulare un’offerta al Cagliari per arrivare all’ex Napoli Leonardo Pavoletti, centravanti 32enne che potrebbe diventare dunque la riserva di Alvaro Morata. Sono da molto più tempo nel mirino bianconero, Olivier Giroud e Fernando Llorente al posto proprio di Pavoletti, ma attenzione al colpo dalla Sardegna (che sarebbe sicuramente meno oneroso in termini economici rispetto agli altri due attaccanti).

