Gazzetta sul Napoli: “Mediocre e scolastico come a Roma, si è fatto imbrigliare dall’ultima in classifica”

Una prestazione di certo non positiva quella del Napoli di ieri sera contro il Torino, che comunque è riuscito a guadagnare un punto che poteva rischiare di non arrivare. Niente botti di fine anno scrive la Gazzetta dello Sport, che sottolinea la mediocrità di una squadra lenta e prevedibile. Un’occasione persa dal Napoli, che ha recuperato Insigne dopo la squalifica ma che non se lo è fatto bastare. Andamento lento, scolastico, privo di verticalizzazioni, scrive la rosea, ma soprattutto senza furore agonistico. I cinque cambi fatti da Gattuso hanno un po’ rimescolato le carte in tavola, ma la sfida di ieri contro il Torino rimane un grosso rammarico di un Napoli che si è fatto imbrigliare dall’ultima in classifica.

