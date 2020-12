Offerta dello Spartak Mosca per avere subito De Zerbi, stipendio da 9 milioni totali: il tecnico ha detto no!

Il lavoro svolto da Roberto De Zerbi alla guida del Sassuolo non è passato inosservato. Il tecnico, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe ricevuto un’importante offerta negli scorsi giorni da parte dello Spartak Mosca per trasferirsi immediatamente in Russia.

Il club pare abbia proposto a De Zerbi un contratto triennale con stipendio da 3 milioni di euro a stagione, ma l’allenatore ha risposto con un secco: “No, grazie“. I moscoviti avevano anche parlato con la società emiliano, ovviamente poco incline a lasciar partire l’allenatore che ha portato ieri la squadra al quarto posto, nonostante l’accordo prevedesse anche un ricco indennizzo per il Sassuolo stesso.

Tutto è stato comunque stoppato sul nascere, De Zerbi ha rifiutato senza esitazioni.