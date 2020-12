Corriere dello Sport: “Ingresso di Llorente scelta prossima alla disperazione”

Il Napoli con tanti assenti in attacco ha portato a casa un punto a fine gara grazie allo splendido gol di Insigne, ma il Corriere dello Sport di oggi sottolinea come le prestazione del Napoli non possa essere giustificata dall’alibi assenze. Il commento più aspro del quotidiano riguarda l’ingresso di Llorente, “scongelato a undici mesi dall’ultima presenza in campionato” che ha rappresentato “una scelta prossima alla disperazione”. Una scelta sicuramente dettata dalla mancanza di attaccanti in rosa, ma la sensazione è che questa possa essere forse l’ultima apparizione dello spagnolo in maglia azzurra.

