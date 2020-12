Giampaolo: “Mi è piaciuta la prestazione della squadra. Non meritiamo questa classifica e questa sera lo abbiamo dimostrato”

Marco Giampaolo, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la gara pareggiata 1-1 contro il Napoli, nella 14^ giornata di Serie A.

“Mi è piaciuta la squadra, l’attaccamento, le risposte che hanno dato. Squadra che non si rassegna nonostante la classifica, una squadra che ha vissuto tante disavventure che ammazzarebbero chiunque. Tutto quello che siamo riusciti a sperperare ha dell’incredibile, ma di fronte a questo Napoli la squadra non ha indietreggiato.

Ultima partita? Ci può stare, la classifica è quella che è, ma il Torino non ha i numeri per star lì, è una squadra più forte e la mia fiducia che è una squadra che ha giocato rispettando il suo allenatore perché oggi la prova ha detto questo. Vincevamo partite al novantesimo e riuscivamo a perderle, siamo condannati da quelle partite, ma senza alibi, alla squadra ho parlato chiaramente: non si guarda né al passato, né al futuro, conta quella del presente.

Oggi è qualcosa di diverso da quello che abbiamo sperperato in passato. Insigne si è inventato un gran gol e questo non sono le partite da recriminare. Stavamo vincendo a Milano, con il Sassuolo, con la Lazio, queste sono le cose da raccontare. La squadra ha pagato a caro prezzo le difficoltà che non ha saputo gestire durante le partite.

Abbraccio di Izzo? Mi fa piacere, me l’ha dimostrato palesemente e gli altri con la prestazione. Ma loro non devono giocare per l’allenatore anche se mi rende orgoglioso la sua prestazione perché significa che sono ancora credibile e di questo si tratta”.