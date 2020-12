Gattuso in conferenza: “Siamo arrivati senza benzina, i giorni di riposo ci serviranno. Mercato? Restare così non mi dispiace”

Gennaro Gattuso è un po’ amareggiato dopo il pareggio del suo Napoli contro il Torino per 1-1. Il tecnico azzurro ha analizzato l’incontro anche in conferenza stampa:

“Bisogno di una vacanza? Siamo arrivati senza benzina. Con la Lazio ed oggi abbiamo giocato sotto al nostro potenziale, i giorni di riposo ci serviranno. Ci mancano giocatori importanti, ma questa non è una scusante. Questo pareggio me lo tengo stretto, abbiamo fatto di tutto per non perdere.

Le mosse Llorente e Lozano? Llorente volevo buttarlo nella mischia già con la Lazio. Lozano bisogna ringraziarlo, ha fatto di tutto per recuperare. Con la sua velocità ci crea sempre superiorità. Ci teniamo questo pareggio e guardiamo avanti.

Sentenza di Juve-Napoli? Mi sono già espresso. Ripeto, eravamo pronti a partire per giocare. Non potevamo far deferire i nostri dottori, abbiamo fatto quello che andava fatto. Ora vedremo quando si giocherà questa sfida con la Juve.

Obiettivi? È un campionato strano, non c’è nulla di facile. Il nostro obiettivo è di ritornare in Champions League, ne avete parlato voi di scudetto. Il nostro obiettivo è arrivare nelle prime quattro.

Mi aspetto qualcosa dal mercato? Vediamo, il calcio attraversa un momento di crisi. Ci sono calciatori bravi che abbiamo che altri vogliono, ma girano pochi soldi. Vediamo cosa accadrà, se restiamo così comunque non sono dispiaciuto”.