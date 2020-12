SENTENZA JUVE NAPOLI – Ottime notizie per il Napoli. Il Collegio di Garanzia del CONI ha accolto il ricorso della squadra di Aurelio De Laurentiis riguardanti il caso Juventus–Napoli. L’udienza si è tenuta oggi alle ore 14:30 circa, per una durata inferiore ad un’ora. Gli azzurri hanno vinto su tutta la linea, con il CONI che ha accolto pienamente le richieste di De Laurentiis. Il presidente azzurro si era mostrato già fiducioso all’uscita dall’aula.

Come previsto dalla sentenza, agli azzurri è stato immediatamente revocato il punto di penalizzazione e la partita contro la Juventus si rigiocherà. Ora starà alla Lega Calcio trovare una data utile per fare in modo che la partita si disputi. Il calendario in questa stagione è molto fitto, ma trovare una data utile non sarà difficile.

In questo momento dunque il Napoli si trova al terzo posto in classifica, appaiato alla Roma ed alla Juventus stessa. Tutte e tre si trovano a quota 24 punti, rispettivamente a sei lunghezze dall’Inter seconda e sette dal Milan capolista. L’ultima giornata di Serie A del 2020 ci darà maggiori informazioni su un campionato che sembra sempre più avvincente. Il Napoli sfiderà il Torino allo Stadio Diego Armando Maradona ed è chiamato assolutamente a vincere.

Sentenza Juventus Napoli

La sentenza del CONI è arrivata dopo una consultazione neppure troppo lunga ed ha ribaltato la sentenza precedente. Di seguito la nota ufficiale del CONI contenente la sentenza:

“In seguito all’esito dell’udienza a Sezioni Unite tenutasi in data odierna, ha accolto il ricorso presentato dalla società S.S.C. NAPOLI S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e, per l’effetto, ha annullato senza rinvio la decisione Corte Sportiva d’Appello presso la FIGC, adottata con C.U. n. 14 del 10 novembre 2020, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, adottata con C.U. n. 65 del 14 ottobre 2020 (anche essa oggetto della presente impugnazione), con cui è stata irrogata, a carico della società ricorrente, la sanzione della perdita della gara Juventus-NAPOLI (che si sarebbe dovuta disputare in data 4 ottobre 2020) e della penalizzazione di un punto in classifica”.