Sportmediaset – Juve all’assalto finale su Milik, si può chiudere a gennaio: le cifre

ULTIMISSIME NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riportato da Sportmediaset, ci sarebbe una possibile svolta sul futuro di Arek Milik, attaccante ormai fuori rosa al mil e fuori da ogni programma del club.

“Juve, assalto finale per Milik a gennaio: con 10 milioni si può chiudere”, così titola la homepage di Sportmediaset appunto, che poi aggiunge quanto segue.

“A Napoli è un separato in casa e a giugno si libererà a parametro zero. La Juventus però lo vorrebbe già da gennaio, con De Laurentiis che avrebbe tutto da guadagnare nel venderlo subito, ma non abbassa la valutazione di 18 milioni di euro. Si potrebbe trovare un accordo verosimilmente intorno ai 10 milioni di euro. L’affare accontenterebbe un po’ tutti, compreso il calciatore, che si garantirebbe un contratto con i bianconeri da 4 milioni di euro all’anno”