SKY – Udienza al CONI terminata, cauto ottimismo in casa Napoli: i dettagli

NAPOLI CALCIO – L’inviato di Sky Sport Massimo Ugolini ha riportato le ultime notizie riguardanti l’udienza avvenuta al CONI per discutere la questione della sconfitta a tavolino del Napoli contro la Juventus. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Udienza terminata, è durata circa un’ora. Il collegio si è riunito a sessioni unite, presieduto da Franco Frattini. Il Napoli, rappresentato dai due avvocati Lubrano e Grassani, ha provato a spiegare le proprie ragioni. Secondo la corte d’appello c’era la volontà da parte del Napoli di non giocare la partita a causa delle assenze. Gli avvocati hanno sottolineato come il movente non esistesse, anzi, come in quel momento la Juventus fosse molto in difficoltà e fosse un avversario quasi ideale da affrontare. Non c’era nessuna volontà di non partire grazie alle assenze. L’avvocato della Procura Generale dello Sport ha definito la situazione completamente inedita, in uno contesto storico particolare, con il protocollo che era appena cambiato e con l’UEFA che aveva dato nuove indicazioni. Per il Napoli interloquire con l’ASL era legittimo, così come allo stesso modo la sentenza iniziale era legittima, in quanto il Giudice Sportivo leggiferò solo dal punto di vista regolamentare. Meno legittima o comunque da rivedere la sentenza di Sandulli che si espresse ben oltre i fatti a sua disposizione”.

“Filtra comunque cauto ottimismo in casa Napoli sull’esito della vicenda”