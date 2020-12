Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Juventus-Fiorentina, commentando la sentenza in seguito al ricorso per Juventus-Napoli:

“Per la sentenza a noi non cambia nulla rigiocare. Mi dispiace per le altre squadre, hanno avute tutte il Covid con 2-3 giocatori fuori ma hanno giocato. A noi non cambia nulla, ma non mi sembra corretto verso le altre squadre“