Lozano e Koulibaly, definiti i tempi di recupero: ecco quando torneranno in campo

NAPOLI CALCIO – Il Corriere del Mezzogiorno, all’interno dell’edizione odierna, ha riportato alcune novità sugli infortuni di Hirving Lozano e Kalidou Koulibaly. I due azzurri sono usciti dal campo per infortunio nel corso della sfida contro la Lazio. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per Koulibaly la diagnosi è stata quella di una distrazione di primo grado al muscolo retto femorale sinistro. Per questo motivo il senegalese dovrebbe tornare in campo nella settimana che va dal 10 al 17 gennaio, con le sfide tre Udinese e Fiorentina in Serie A, divise dall’impegno in coppa Italia contro l’Empoli”.

“Discorso diverso per Hirving Lozano, per il quale c’è un leggero ottimismo in più. Il messicano infatti, scongiurati infortuni gravi alla caviglia, potrebbe tornare in campo, magari a partita in corso, già nel primo match del 2021 contro il Cagliari”.