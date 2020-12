Juventus-Napoli, Palmieri: “Quando si rigiocherà? Se una delle due va avanti sia in Coppa Italia e sia in Europa, non ci sono date”

Si è finalmente messa la parola fine su l’infinita vicenda Juventus-Napoli, visto che il Collegio di Garanzia ha annullato la decisione della Corte d’Appello e ha stabilito che il big match si rigiocherà.

E su questa nuova notizia è intervenuto il giornalista Tancredi Palmieri, che tramite Twitter esprime la propria considerazione: “Certo sprofonda la attendibilità dei giudici FIGC, sconfessati marchianamente non appena si esce dal loro recinto, e dal CONI che sempre ordinamento sportivo è, non ordinario. Il che porterebbe a tutta una serie di altre considerazioni”.

E poi, aggiunge un altro tweet su quando si potrebbe essere recuperato il match: “Per chi si chieda quando si giocherà Juventus-Napoli, in questo thread le opzioni allo stato dell’arte – dunque se non vengono rinviati gli Ottavi di Coppa Italia. Ripeto: se almeno una tra Juve e Napoli va in fondo sia in Coppa Italia sia in quella europea, non ci sono date”.

ECCO I TWEET: