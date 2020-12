Juve-Napoli si rigioca, Alvino: “Questa sentenza è dedicata a chi ha gioito in anticipo!”

È stato da poco accolto il ricorso della SSC Napoli fatto riguardo alla tanto discussa partita Juve-Napoli, match che era previsto per la terza giornata di Serie A, che però fino ad ora non è stato disputato per via di una mancata partenza da parte degli azzurri in direzione Torino a causa dell’emergenza sanitaria. Ma, dopo tante sentenze, l’ultimo grado di giustizia sportiva stabilisce che l’incontro si dovrà disputare e riassegna il punto di penalizzazione dato precedentemente al Napoli.

Al riguardo è intervenuto il giornalista napoletano, Carlo Alvino, che tramite Twitter esprime così una sua considerazione: “Giustizia è fatta! Accolto il ricorso del Napoli: Juve-Napoli si gioca e tolto il -1. Sentenza dedicata a tutti quelli che avevano brindato e gioito in anticipo.!”.

ECCO IL TWEET: